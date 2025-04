Tanvi the Great’ First look Out: अनुपम खेर की निर्देशन फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ का पहला लुक जारी

Tanvi the Great’ First look Out : दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपने बहुप्रतीक्षित निर्देशन प्रोजेक्ट ‘तन्वी द ग्रेट’ का पहला लुक जारी किया है, जिससे प्रशंसक उत्सुक और अधिक देखने के लिए उत्सुक हो गए हैं। अनुपम खेर (Anupam Kher) स्टूडियो के बैनर तले जारी किया गया टीज़र एक रहस्यमयी युवा लड़की तन्वी के इर्द-गिर्द केंद्रित एक दिल को छू लेने वाली और प्रेरक कहानी की ओर इशारा करता है।

वीडियो दर्शकों को तन्वी से परिचित कराता है, एक ऐसा किरदार जिसकी आभा मासूमियत, सपने, उम्मीद और दयालुता से भरी है। सोशल मीडिया पर फर्स्ट लुक शेयर करते हुए खेर ने लिखा, “मैंने लगभग चार साल पहले #TanviTheGreat बनाने का फैसला किया था! और फिर इसे लिखने और इसे जीवंत करने में चार साल लग गए! अब समय आ गया है कि मैं अपने इस ‘दिल के टुकड़े’ को आप सभी के साथ शेयर करूँ! लेकिन धीरे-धीरे… और ढेर सारे प्यार के साथ! क्या वह असाधारण है? क्या वह अनोखी है? क्या उसके पास कोई सुपरपॉवर है? हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं…



खुद खेर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ऑस्कर विजेता संगीतकार एम. एम. कीरवानी ने संगीत दिया है और इसे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के सहयोग से बनाया गया है। खेर ने ‘तन्वी द ग्रेट’ को जीवंत करने की चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “मैं किसी स्टूडियो के पास पैसे लेने नहीं गया, मैंने कोई फाइनेंसर नहीं ढूंढा। जो भी लोगों ने फिल्म फाइनेंस की है शुरुआत में…धीरे-धीरे आपको ये कहानियां पता लगेंगी।” खेर ने माना कि यह सफर आसान नहीं था।