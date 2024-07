यूपी में अखिलेश यादव ने जो खेल दिखाया, उसके बाद भाजपा को दे देना चाहिए था इस्तीफा: ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शहीद दिवस रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी 38 फीसदी महिलाएं सांसद हैं। चुनाव से पहले भाजपा ने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। धर्मतला में चल रही रैली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जल्द ही गिर जाएगी।

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) मेरे निमंत्रण पर कार्यक्रम में शामिल होने आए, मैं उनका धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि पूरे देश के साथ बंगाल के रिश्ते बेहतर हों। यूपी में अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने जो खेल दिखाया, उसके बाद भाजपा को इस्तीफा दे देना चाहिए था।

वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों को अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन अंततः उनकी पराजय होगी। केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, यह जल्द ही गिर जाएगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग इंसानियत को लड़ाते हैं उनके बीच कोई महापुरुष कैसे बन सकता है?

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि मैं सबसे पहले आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया है। मैं जब से एयरपोर्ट से चला हूं मैं लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं को देख रहा हूं जिस भाव से वो दीदी से मिलने की कोशिश कर रहे थे यह जो लगाव और रिश्ता है एक नेता और एक कार्यकर्ता का, यही दल को मजबूत बनाने का काम करता है। जो सत्ता में लोग हैं, दिल्ली में हैं और दिल्ली के इशारे पर जो लोग बैठे हैं जगह-जगह पर वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपका जो साहस और बहादुर दीदी के साथ है वो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि यह लोग शहीद भी उधार लेते हैं, दूसरों के महापुरुषों को अपना बनाने का षड्यंत्र करते हैं। जो लोग इंसानियत को लड़ाते हैं उनके बीच कोई महापुरुष कैसे बन सकता है। जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं वह इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं।

Paying tribute to the Martyrs of 21st July Shahid Dibas at Dharmatala | ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ের শহিদ স্মরণে #ShahidDibas https://t.co/IWMZOWE2RE

