राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा नेताओं पर भड़के अजय माकन, पुलिस से की शिकायत

नई दिल्ली। भाजपा नेताओं की तरफ से नेता विपक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के नेता आज देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक बयान देने वाले भाजपा नेताओं की पुलिस से शिकायत की है।

अजय माकन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, BJP के नेता ने राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा-राहुल जी, संभल जाओ..नहीं तो आपका भी वही हाल होगा, जो आपकी दादी का हुआ था। हम सब जानते हैं कि स्व. इंदिरा गांधी जी और स्व. राजीव जी ने देश के लिए शहादत दी है। उसके बाद भी वे लोग इस तरह की धमकी दे रहे हैं। भारत में राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पर नहीं गिर सकती।

AICC Treasurer Shri @ajaymaken files a police complaint against BJP leaders Tarvinder Singh Marwah, Raghuraj Singh, Ravneet Bittu (Minister of State for Railways) and Shiv Sena-Shinde MLA Sanjay Gaikwad for violent statements against LoP Shri @RahulGandhi.

Read the full… pic.twitter.com/i6Pn5Kt8cH

— Congress (@INCIndia) September 18, 2024