कांग्रेस पार्टी ने बेगूसराय से ‘पलायन रोको, नौकरी दो’ पदयात्रा का किया आगाज , राहुल गांधी, बोले- ‘हक’ दिलाकर रहेंगे

Congress party started 'Stop migration, give jobs' march from Begusarai, Rahul Gandhi said - we will ensure that everyone gets their rights