Akshay Kumar ने किया अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट, हाथ में त्रिशूल माथे पर भस्म लगाए आये नजर

बॉलीवुड के खिलाड़ी एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है. उनकी नई फिल्म का नाम कन्नप्पा है. जो कि इसी साल सिनेमाघरों में नजर आएगी. वहीं इसमें वह शिव के अवतार में नजर आने वाले हैं. अक्षय कुमार ने फिल्म की अनाउंसमेंट अपने इंस्टाग्राम पर की है. वहीं एक्टर इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘स्काई फोर्स’ को लेकर सुर्खियों में है.

एक्टर ने इसका पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है. फोटो में वह त्रिशूल और डमरू पकड़े नजर आ रहे हैं. उनके माथे पर भस्म लगी हुई है और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है. अक्षय को इस अवतार में देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं.अक्षय कुमार ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- ‘कन्नप्पा के लिए महादेव की पवित्र आभा में कदम रखते हुए.

Stepping into the sacred aura of Mahadev for #Kannappa🏹. Honored to bring this epic tale to life. May Lord Shiva guide us on this divine journey. Om Namah Shivaya!#LordShivaॐ #HarHarMahadevॐ pic.twitter.com/OclB6u18TH

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 20, 2025