‘Alien: Earth’ Teaser released: नोआ हॉले द्वारा निर्देशित ‘एलियन: अर्थ’ का 30 सेकंड का टीजर रिलीज

‘Alien: Earth’ Teaser released: नोआ हॉले द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित प्रीक्वल सीरीज़ ‘एलियन: अर्थ’ के निर्माताओं ने रिलीज़ की तारीख की घोषणा करते हुए एक छोटा सा टीज़र जारी किया है। सीरीज़ का 30 सेकंड का टीज़र, जिसका प्रीमियर 2025 की गर्मियों में होने वाला है, प्रशंसकों को भयानक ‘ज़ेनोमोर्फ’ की एक झलक देता है, जो कि एलियन फ़्रैंचाइज़ में मुख्य प्रतिपक्षी रहा है।

टीज़र की शुरुआत एक वॉयसओवर से होती है, जिसमें कहा गया है, “2120 में, धरती माता गर्भवती है,” इसके बाद ज़ेनोमोर्फ की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। खून से लथपथ और तीखे दांतों वाला यह जीव आने वाली भयावहता का संकेत देता है। 21वीं सदी के अंत के करीब धरती पर सेट, एलियन: अर्थ, रिडले स्कॉट की 1979 की एलियन फिल्म की घटनाओं से पहले की कहानी है।

यह सीरीज सैनिकों के एक समूह और एक युवा महिला का अनुसरण करेगी, जो पृथ्वी पर एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जीवित रहने के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। जब वे मलबे की खोज करते हैं, तो उन्हें भयानक जीवन रूप मिलते हैं जो उनके अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। सीरीज में बताया गया है कि यह खोज कैसे पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल सकती है।

Mother Earth is expecting. Alien: Earth. Summer 2025. Only on Disney+.#AlienEarthFX pic.twitter.com/Fps9XiZ75s

— Disney+ UK (@DisneyPlusUK) November 20, 2024