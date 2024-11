हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सभी यूनिट को तत्काल प्रभाव से किया गया भंग, जानिए इसके पीछे का कारण

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हिमाचल प्रदेश में जिला और ब्लॉक यूनिट के साथ साथ पूरी प्रदेश की कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) यूनिट को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। कांग्रेस की इस कार्रवाई के बाद कई तरह के कयास लग रहे हैं। हालांकि, कहा जा रहा है कि, इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके कारण अब ये कार्रवाई की गयी है।

Hon'ble Congress President has approved the proposal to dissolve the entire state unit of the PCC, District Presidents and Block Congress Committees of Himachal Pradesh Congress Committee, with immediate effect. pic.twitter.com/UC11PHi6c9

