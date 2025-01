America’s record-breaking snowfall : अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, कड़ाके की ठंड में फ्लाइट्स स्कूल बंद

America’s record-breaking snowfall : अमेरिका के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। खबरों के अनुसार, साउथ अमेरिका में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। सर्दी और बर्फबारी (winter and snowfall) ने साउथ अमेरिका के कई राज्यों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है, जिससे यातायात में अड़चनें आ रही हैं और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

खबरों के अनुसार, साउथ अमेरिका के टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी, अलबामा, जॉर्जिया, मिलवौकी, दक्षिण कैरोलिना और फ्लोरिडा राज्यों में बर्फबारी का कहर मचा हुआ है। इन राज्यों में 10 इंच तक की बर्फ जमी हुई है। इसके कारण, सड़कें जाम हो गई हैं, फ्लाइट रद्द की जा रही हैं और कई जगहों पर आवाजाही ठप हो गई (Traffic has come to a halt) है। खासकर, टेक्सास, जॉर्जिया और मिलवौकी में ठंड की वजह से चार लोगों की जान चली गई है।

बर्फबारी और कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई प्रमुख हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। ह्यूस्टन के एयरपोर्ट और तल्हासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Tallahassee International Airport) पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि ह्यूस्टन के जॉर्ज बुश इंटरकांटिनेंटल एयरपोर्ट (George Bush Intercontinental Airport)और विलियम पी. हॉबी एयरपोर्ट बुधवार को फिर से खुल जाएंगे।

लुइसियाना के न्यू ऑरलियन्स में भी बर्फीले तूफान जैसी स्थिति बन गई है और यहां के निवासी 1963 के बाद से सबसे बड़ी बर्फबारी का अनुभव कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं।