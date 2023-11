Burj Khalifa पर दिखा एनिमल का टीजर, तो रणबीर ने की ऐसी हरकत

Entertainment news: बॉलीवुड फिल्मों के जाने माने मशहूर अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की ‘एनिमल’ (‘Animal’) फिल्म कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर प्रशंसकों के बीच बहुत बज है. इस बीच चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया जब फिल्म की स्टार कास्ट दुबई में नजर आई. शहर अलग ही रोशनी में जगमगाता नजर आया.

आपको बता दें, दुबई के बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) पर शाहरुख खान की फिल्म के बाद रणबीर की एनिमल का टीजर (Animal teaser) चलाया गया. हालांकि फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, लेकिन प्रशंसकों के लिए फिल्म के 60 सेकेंड के टीजर को इस टावर पर दिखाया गया.

ये मोमेंट बेहद ही बेहतरीन था. इसलिए तो खुद रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) भी अपने मोबाइल में कैप्चर करने से अपने आप को रोक नहीं पाए. वो बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) की फोटो निकालते-वीडियो बनाते नजर आए. रणबीर की आंखों में अलग ही चमक और चेहरे पर खुशी देखने को मिली.

Superstar RANBIR KAPOOR!#Animal takes over Burj Khalifa

