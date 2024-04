सोनू सूद का व्हाट्सएप अकाउंट 36 घंटों से बंद, एक्टर ने पोस्ट कर जताई नाराजगी

Sonu Sood’s WhatsApp account closed: बॉलीवुड एक्टर और ‘गरीबों के मसीहा’ कहे जाने वाले सोनू सूद हमेशा से अपनी सादगी को लेकर फैंस के फेवरेट बने रहते हैं. एक्टर सोनू सूद को आज के समय में देश का बच्चा-बच्चा भी जान गया है. मजबूर लोगों की मदद कर उन्होंने यह काफी फेम हासिल किया है.

हालांकि, सोनू को लोगों की मदद करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. दरअसल उनका व्हाट्सएप अकाउंट पिछले 36 घंटों से एक्टिव नहीं है और एक्टर ने कंपनी से इसे ठीक करने की अपील की है.

@WhatsApp

Still my account doesn’t work..

Time to wake up guys.

It’s been more than 36 hours.

Message me directly on my account asap.

Hundreds of needy people must be trying to reach for help.

Kindly do your bit . pic.twitter.com/nvtbZKKwpU

— sonu sood (@SonuSood) April 27, 2024