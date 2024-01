Viral Video : यहां के राष्ट्रपति ने तो हद कर दी, भरे स्टेज पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ...

Argentina President Kiss Viral Video : अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली (Argentina’s New President Javier Miley) विवादों में घिर गए हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर आए दिन कुछ न कुछ वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं। अर्जेंटीना (Argentina) के राष्ट्रपति द्वारा की गई एक हरकत बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। बता दें कि राष्ट्रपति जेवियर माइली (President Javier Miley)और उनकी गर्लफ्रेंड फातिमा फ्लोरेज एक साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इसी कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है।

Argentine President Javier Milei Makes Out With Girlfriend On Stage!!!! Can your womanizer even go public like that ? 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/bOanImZVwV

— K𝗿𝗶𝘇 ᒍ𝘂𝗱𝗲 🇦🇺🇺🇬 (@ChrisOchen1) December 31, 2023