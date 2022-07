नई द‍िल्‍ली। द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राज्‍य व‍िधानसभा में राष्‍ट्रपत‍ि चुनाव ( Presidential Election 2022) के ल‍िए सोमवार को वोट डाला। इसके बाद सीएम अरव‍िंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा क‍ि उम्मीद है देश को सही राष्ट्रपति मिलेगा।इस दौरान उन्होंने सिंगापुर दौरा रोके जाने पर भी अपनी प्रत‍िक्र‍िया जाह‍िर करते हुए कहा क‍ि मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं, चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं। मुझे क्यों रोका जा रहा है यह समझ से बाहर है।

"It's not like I'm a criminal. I'm an elected CM of a state in the country.

It's beyond my understanding why I'm being prohibited from visiting World Cities Summit, Singapore.

I think this visit would only bring more glory to India."

