Asia Cup Final 2023: एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर रक्षामंत्री से लेकर सीएम योगी ने दी बधाई

Asia Cup Final 2023: एशिया कप फाइनल में भारत ने 10 विकेट से श्रीलंका को हराकर बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही देशभर में खुशी की लहर है। इस मौके पर भारतीय टीम को पूरे देशभर से बधाई मिल रही है। इसी क्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि, Asia Cup 2023 जीतने की भारतीय क्रिकेट टीम को अनंत शुभकामनाएं! यह विजय ऐतिहासिक है। आप सभी पर हमें गर्व है। जय हिंद!

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि, एशिया कप फाइनल जीतने के लिए Team India को बधाई। श्रीलंका के ख़िलाफ़ ये शानदार जीत थी। टीम इंडिया ने शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन किया, खासकर मो. सिराज की शानदार गेंदबाजी। कुल मिलाकर एक यादगार जीत।

Congratulations to #TeamIndia for winning the Asia Cup Final. It was a superb victory against Sri Lanka. An outstanding bowling performance by Team India, specially Mohd. Siraj’s excellent bowling. Overall a memorable victory.

