फेमस एक्टर को लेकर एस्ट्रोलॉजर ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- 2027 में इन दोनों का अलग होना तय

Naga and Shobhita’s relationship will not last long: साउथ सुपर स्टार नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) मशहूर एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला (Sobhita Dhulipala) ने जल्द सगाई की है वहीं इनकी पर्सनल लाइफ काफी सुर्ख़ियों में रही है. दोनों की शादी अभी तक हुई नहीं कि रिश्ता टूटने की खबर पहले ही सामने आ रही है। वहीं खबरें हैं कि दोनों का रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा और कपल तलाक ले लेगा।

आखिर किसने और क्यों इतना बड़ा बयान दिया है, चलिये आपको बताते हैं। दरअसल, खबरें आ रही हैं कि नागा और शोभिता का रिश्ता लंबा नहीं टिकने वाला है। कपल शादी के कुछ समय के बाद तलाक ले लेगा। ऐसा एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष वेणु स्वामी ने कहा है। वेणु स्वामी ने बताया कि कपल का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला है।

ज्योतिष ने बताया कि साल 2027 में नागा और शोभिता दोनों ही अलग हो जाएंगे। ऐसे में इस प्रेडिक्शन ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचाकर रख दी है। ऐसे में ये बात जान लेते हैं कि आखिर ज्योतिष ने ऐसा क्यों कहा?



दरअसल, स्वामी ने कहा कि शोभिता और नागा की राशियां आपस में मेल नहीं खाती हैं और जिस मुहूर्त में दोनों ने सगाई की है, वो सही नहीं था। ऐसे में साल 2027 में दोनों के अलग होने की पूरी-पूरी संभावना है। और ऐसा हो सकता है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए।



ज्योतिष के बयान ने बवाल मचाकर रख दिया है। हर कोई कह रहा है कि रिश्ता शुरू होने से ही पहले इस तरह का बयान भला कोई कैसे दे सकता है। बता दें कि इससे पहले नागा चैतन्य की जिंदगी में साउथ की खूबसूरत बाला सामंथा प्रभु थीं।