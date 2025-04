UP Board Result 2025 : यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों को अब रिजल्ट का ज्यादा नहीं करना होगा इंतजार, बोर्ड के ताजा नोटिस से मिले ये संकेत

UP Board Result 2025 : यूपी बोर्ड (UP Board) ने ताजा नोटिस में कहा है कि जो भी समाचार पत्र या संस्था परिणाम होस्ट करना चाहते हैं, वे 15 अप्रैल तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें। ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि नतीजों की घोषणा जल्द की जा सकती है। हालांकि अभी तक यूपी बोर्ड (UP Board) की ओर से परिणाम जारी करने की तिथि पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि, बोर्ड के हालिया नोटिस यह संकेत अवश्य मिल रहे हैं कि नतीजों की घोषणा जल्द करने की तैयारी है।

यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया आज यानी नौ अप्रैल के बाद शुरू कर दी जाएगी। परिणाम तैयार होने में तकरीबन 15 दिनों का वक्त लगेगा।

इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए यूपीएमएसपी परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थी। इस साल, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कुल 54.37 लाख छात्र उपस्थित हुए, जिसमें 27.32 लाख छात्र कक्षा 10 (हाईस्कूल) की परीक्षा दे रहे थे और 27.05 लाख छात्र कक्षा 12 (इंटरमीडिएट) की परीक्षा दे रहे थे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का आयोजन 8,140 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

पिछले वर्ष बोर्ड ने 20 अप्रैल को नतीजों की घोषणा की थी। ऐसे में कुछ छात्र उम्मीद लगा रहे हैं कि 20 अप्रैल के आसपास ही नतीजे जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, बोर्ड की ओर से आधिकारिक तिथि पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। गौरतलब है कि परिणाम जारी होने की तारीख बदलती रहती है, इसलिए बेहतर होगा कि बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा करने का इंतजार किया। परिणाम जारी होने की तारीख की सटीक जानकारी तभी पता लगेगी।