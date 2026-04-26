  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. दामाद ने ससुराल में किया तांडव: पत्नी और सास पर चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट, हमले में गंभीर रूप से घायल हुए ससुर

दामाद ने ससुराल में किया तांडव: पत्नी और सास पर चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट, हमले में गंभीर रूप से घायल हुए ससुर

ये सनसनीखेज वारदात नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव का है। 55 वर्षीय अंतू गुप्ता ने अपनी 22 वर्षीय बेटी प्रीति की शादी चार वर्ष पूर्व गड़वार थाना क्षेत्र के सिंहाचवर निवासी अमित गुप्ता से की थी। ससुराल में विवाद होने के कारण प्रीति कुछ महीनों से बेटे के साथ मायके में रहती थी। इस बीच आरोपी अमित गुप्ता अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी से बेटे को छीनने की कोशिश करने लगा। विवाद के दौरान उसने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी और सास की ​चाकू से गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बचाव करने आए ससुर और तीन साल के बेटे पर भी हमला किया, जिससे ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि, चार साल पहले युवक ने लव मैरिज की थी।

पढ़ें :- विपक्ष के नेताओं का पुलता फूंकते समय आग की चपेट में आईं BJP विधायक अनुपमा जायसवाल, चेहरा झुलसा

ये सनसनीखेज वारदात नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव का है। 55 वर्षीय अंतू गुप्ता ने अपनी 22 वर्षीय बेटी प्रीति की शादी चार वर्ष पूर्व गड़वार थाना क्षेत्र के सिंहाचवर निवासी अमित गुप्ता से की थी। ससुराल में विवाद होने के कारण प्रीति कुछ महीनों से बेटे के साथ मायके में रहती थी। इस बीच आरोपी अमित गुप्ता अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी से बेटे को छीनने की कोशिश करने लगा। विवाद के दौरान उसने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया।

वहीं, चीख-पुकार सुनकर सास सुशीला देवी और ससुर अंतू गुप्ता पहुंचे तो उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सुशीला देवी और प्रीति की मौके पर मौत हो गयी, जबकि अंतू गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल अंतू गुप्ता को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

वहीं, इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही आरोपी अमित गुप्ता की तलाश कर रही है।

 

पढ़ें :- सहारनपुर बना यूपी का नया 'एग हब', अंडा उत्पादन में प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दामाद ने ससुराल में किया तांडव: पत्नी और सास पर चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट, हमले में गंभीर रूप से घायल हुए ससुर

दामाद ने ससुराल में किया तांडव: पत्नी और सास पर चाकू से...

Video-अखिलेश का योगी पर सीधा अटैक, बोले- बयान बदलवाने से नहीं बदलता सच, यूपी ने कभी नहीं देखा इतना कमज़ोर CM

Video-अखिलेश का योगी पर सीधा अटैक, बोले- बयान बदलवाने से नहीं बदलता...

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन: कानपुर में AI से नकल कराने की साजिश नाकाम, केमिस्ट्री लेक्चरर समेत 3 गिरफ्तार

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन: कानपुर में AI से...

प्रयागराज में रिश्तों का कत्ल: बेटे और मां के बीच अवैध संबंध के शक में पिता ने जूसर के हैंडल से बेटे की हत्या की

प्रयागराज में रिश्तों का कत्ल: बेटे और मां के बीच अवैध संबंध...

UP Passing Out Parade : सीएम योगी, बोले -प्रदेश में खत्म हुआ माफियाराज, अब यहां नहीं होते दंगे

UP Passing Out Parade : सीएम योगी, बोले -प्रदेश में खत्म हुआ...

पत्नी की मौत के आरोप से आहत पति ने फंदे से लटककर दी जान, लिखा- मैं यह कलंक लेकर नहीं जी सकता...

पत्नी की मौत के आरोप से आहत पति ने फंदे से लटककर...