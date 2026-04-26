UP Rain Alert : यूपी समेत इन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, होगी बारिश और मिलेगी भीषण गर्मी से राहत

नई दिल्ली। उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी के चपेट में है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तो पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री के आसपास है। इसके अलावा, दिल्ली, बिहार, पंजाब आदि जैसे राज्यों में भी भीषण गर्मी पड़ रही। अगले तीन दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में हीटवेव (Heatwave) चलने का अनुमान है। इसके बाद कई राज्यों में बारिश होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग (Meteorological Department) ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार, इस हफ्ते के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। अगले एक हफ्ते के दौरान पूर्वी भारत में 28 अप्रैल से दो मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत में, 27-30 अप्रैल के बीच मध्य भारत में और 28 से 30 अप्रैल के बीच दक्षिण भारत में भी गरज की संभावना है।

उत्तर भारत के मौसम का क्या हाल?

उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो 27 और 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 अप्रैल के दौरान और उत्तराखंड में 28 अप्रैल से दो मई के दौरान में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 27 अप्रैल से दो मई के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश में 28 अप्रैल से दो मई के दौरान, राजस्थान में 26 से 29 अप्रैल के दौरान बारिश, तेज हवाएं, बिजली कड़कने वाली है। वहीं, 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 28-29 अप्रैल को छिटपुट ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

यहां भारी बारिश का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 26 से 30 अप्रैल के दौरान तेज हवाएं, मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है। 26 अप्रैल से दो मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मैघालय में, 26 अप्रैल से एक मई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। वहीं, 27 अप्रैल और 30 अप्रैल से दो मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में, 27 से 30 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होगी।