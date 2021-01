बबीता फोगाट बनी मां, कहा-सपनों में विश्वास करिए, ये पूरे होते हैं

नई दिल्ली। पहलवान बबीता फोगाट ने बेटे को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी तस्वीर को शेयर किया है। फोटो को शेयर करते हुए बबीता ने लिखा है कि, हमारे बेटे से मिलिए, सपनों में विश्वास करिए, ये पूरे होते हैं। हमारे पूरे हुए हैं, नीले कपड़ो में देखिए। बता दें कि, एक दिसंबर 2019 को बबीता फोगाट की शादी पहलवान विवेक सुहाग के साथ हुई थी।

“Meet our little SONshine.”🧿

“Believe in dreams; they do come true. Ours came dressed in blue!”💙

#mother #love #care pic.twitter.com/66CE8b43tx

— Babita Phogat (@BabitaPhogat) January 11, 2021