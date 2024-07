बराक ओबामा ने अमेरिकी प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का किया समर्थन, कहा-आप बनेंगी शानदार राष्ट्रपति

वॉशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा (Michelle Obama) ने शुक्रवार को डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस (Kamala Harris) के समर्थन का एलान किया है। बराक ओबामा (Barack Obama) ने कमला हैरिस (Kamala Harris) के समर्थन का एलान एक्स पर दिया।

उन्होंने कहा कि मिशेल और मैंने अपनी मित्र कमला हैरिस (Kamala Harris) को फोन किया। हमने उनसे कहा कि हमें लगता है कि वे अमेरिका की एक शानदार राष्ट्रपति बनेंगी। उन्हें हमारा पूरा समर्थन है। हमारे देश के लिए इस महत्वपूर्ण समय में हम नवंबर में उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे।

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024