Baramulla Encounter: उरी-हथलंगा में एक आतंकवादी ढेर, तलाशी अभियान जारी

Jammu Kashmir Encounter: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का अभियान जारी है। इसी कड़ी में बारामूला (Baramulla) के उरी (Uri) में हुई मुठभेड़ में सेना के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है और इलाके में सेना और पुलिस के जवानों का तलाशी अभियान जा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक्स पर जानकारी दी कि सेना और पुलिस के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है।

#BaramullaEncounterUpdate: 01 terrorist killed. Search going on. Further details shall follow. https://t.co/22dP32S8dT

