BCCI ने टीम इंडिया के लिए जारी किए सख्त नियम; पर्सनल स्टाफ, समान से लेकर एड शूट तक कई चीजों पर पाबंदी

BCCI New Guidelines: बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसका मकसद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान अनुशासन बढ़ाना, व्यवस्था को ठीक करना और टीम की एकता को बढ़ावा देना है। नए दिशानिर्देशों में यात्रा, सामान की सीमा, पारिवारिक मुलाकातें और टीम गतिशीलता शामिल हैं। बोर्ड ने नियम ऐसे समय लागू किए हैं, जब टीम को बैक-टू-बैक दो टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही टीम में मनमुटाव की खबरें सामने आती रही हैं।

बीसीसीआई ने कहा, “सभी खिलाड़ियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैच और अभ्यास सत्रों के लिए टीम के साथ यात्रा करें। अनुशासन और टीम एकजुटता बनाए रखने के लिए परिवारों के साथ अलग से यात्रा व्यवस्था करने की सलाह नहीं दी जाती है। अपवाद, यदि कोई हो, तो मुख्य कोच और चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा पूर्व-अनुमोदित किया जाना चाहिए।” बोर्ड ने यह भी कहा है कि दौरे/श्रृंखला पर व्यक्तिगत कर्मचारियों पर प्रतिबंध व्यक्तिगत कर्मचारियों (जैसे, व्यक्तिगत प्रबंधक, शेफ, सहायक और सुरक्षा) को दौरे या श्रृंखला पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जब तक कि बीसीसीआई द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित न किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि टीम संचालन पर ध्यान केंद्रित रहे और रसद संबंधी चुनौतियों को कम किया जा सके। इसे खत्म किया जाना चाहिए।

“अतिरिक्त सामान सीमा खिलाड़ियों को टीम के साथ साझा किए गए निर्दिष्ट सामान सीमा का पालन करना आवश्यक है। किसी भी अतिरिक्त सामान की लागत को व्यक्तिगत खिलाड़ी द्वारा वहन करना होगा। यह नीति रसद को सुव्यवस्थित करने और अनावश्यक खर्चों से बचने में मदद करती है।

सामान नीति:-

लंबी अवधि के दौरे (30 दिन से ज़्यादा):

खिलाड़ी – 5 पीस (3 सूटकेस + 2 किट बैग) या 150 किलोग्राम तक। सहायक कर्मचारी – 2 पीस (2 बड़े + 1 छोटे सूटकेस) या 80 किलोग्राम तक।

छोटी अवधि के दौरे (30 दिन से कम):

खिलाड़ी – 4 पीस (2 सूटकेस + 2 किट बैग) या 120 किलोग्राम तक। सहायक कर्मचारी – 2 पीस (2 सूटकेस) या 60 किलोग्राम तक।

होम सीरीज़:

खिलाड़ी – 4 पीस (2 सूटकेस + 2 किट बैग) या 120 किलोग्राम तक। सहायक कर्मचारी – 2 पीस (2 सूटकेस) या 60 किलोग्राम तक।”

खिलाड़ियों को इन सीमाओं का पालन करना होगा, किसी भी अतिरिक्त सामान की लागत व्यक्तिगत रूप से वहन की जाएगी। दौरे और सीरीज में मैनेजर, शेफ, सहायक और सुरक्षा कर्मियों जैसे निजी कर्मचारियों की मौजूदगी प्रतिबंधित है। किसी भी अपवाद के लिए बीसीसीआई से स्पष्ट अनुमति की आवश्यकता होती है। इस उपाय का उद्देश्य टीम का ध्यान केंद्रित रखना और रसद संबंधी जटिलताओं को कम करना है।

खिलाड़ियों को बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उपकरण या व्यक्तिगत वस्तुओं के हस्तांतरण के संबंध में टीम प्रबंधन के साथ समन्वय करना चाहिए। अलग-अलग व्यवस्थाओं के कारण होने वाली कोई भी लागत खिलाड़ी की जिम्मेदारी होगी। बीसीसीआई ने कहा, “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बैग अलग से भेजना खिलाड़ियों को बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भेजे जाने वाले उपकरण और व्यक्तिगत वस्तुओं के संबंध में टीम प्रबंधन के साथ समन्वय करना चाहिए। अलग-अलग व्यवस्थाओं के कारण होने वाली कोई भी अतिरिक्त लागत खिलाड़ी की जिम्मेदारी होगी।”

पारिवारिक यात्रा नीति खिलाड़ियों की व्यक्तिगत भलाई और टीम प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाई गई है। विदेशी दौरों के दौरान 45 दिनों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहने वाले खिलाड़ी अपने साथी और बच्चों (18 वर्ष से कम) को प्रत्येक श्रृंखला में एक बार अपने साथ ले जाने के पात्र हैं, जिसकी अधिकतम अवधि दो सप्ताह होगी। बीसीसीआई आगंतुकों की अवधि के दौरान खिलाड़ी के साथ साझा आवास का खर्च उठाएगा, जबकि अन्य सभी खर्च खिलाड़ी को वहन करने होंगे। कोच, कप्तान और जीएम संचालन द्वारा सहमत तिथियों के साथ यात्राओं को एक ही समय में होने के लिए समन्वित किया जाना चाहिए। इस नीति के किसी भी अपवाद को कोच, कप्तान और जीएम संचालन द्वारा पूर्व-अनुमोदित किया जाना चाहिए, और आगंतुकों की अवधि से परे अतिरिक्त खर्च बीसीसीआई द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।

पारिवारिक यात्रा नीति खिलाड़ियों के व्यक्तिगत कल्याण और टीम प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है:

* पात्रता: विदेशी दौरों के दौरान 45 दिनों से अधिक समय तक भारत से अनुपस्थित रहने वाले खिलाड़ियों को उनके साथी और बच्चों (18 वर्ष से कम) के साथ प्रति श्रृंखला (प्रारूप के अनुसार) दो सप्ताह की अवधि तक एक दौरे के लिए शामिल किया जा सकता है।

* प्रावधान: बीसीसीआई विजिटर्स अवधि के लिए खिलाड़ी के साथ साझा आवास का खर्च उठाएगा। अन्य सभी खर्च खिलाड़ी को वहन करने होंगे।

* समन्वय: कोच, कप्तान और जीएम संचालन द्वारा सहमत तिथियों के दौरान एक ही समय पर दौरे निर्धारित किए जाने चाहिए।

* अपवाद: इस नीति से किसी भी विचलन को कोच, कप्तान और जीएम संचालन द्वारा पूर्व-अनुमोदित किया जाना चाहिए। विजिटर्स अवधि के बाहर अतिरिक्त खर्च बीसीसीआई द्वारा वहन नहीं किए जाएंगे।

खिलाड़ियों को मैच श्रृंखला या दौरे के निर्धारित अंत तक टीम के साथ रहना आवश्यक है, भले ही मैच तय समय से पहले समाप्त हो जाएं। इससे टीम की एकता, बंधन और टीम की गतिशीलता सुनिश्चित होती है।

