केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई: तहरीक-ए-हुर्रियत पर लगा प्रतिबंध, गृहमंत्री ने कहा-कश्मीर में लागू करना चाहता हैं इस्लामिक शासन

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी जानकारी गृहमंत्री अमित शाह ने खुद दी है। गृहमंत्री ने कहा कि, यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है।

गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि, ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी दुष्प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है।

The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an 'Unlawful Association' under UAPA.

The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…

