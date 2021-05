अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका : कोरोना की दूसरी लहर से जीडीपी में आई 7.3 फीसदी में गिरावट

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। भारत सरकार के ताजा आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.3 फीसदी की कमी आ गई है। वहीं पिछले साल(2019-20) में यह 4 फीसदी रही थी। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी 1.6 फीसदी बढ़ी है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर थी।

