भाजपा विधायक ने ली भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ, Video हो रहा जमकर वायरल

अंबाला। हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम गोयल का देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में गोयल कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जरूरत पड़ने पर कोई भी बलिदान देने या लेने की बात कही। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रमुख सुरेश चव्हाणके ने यह शपथ दिलाई थी, जो भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे या आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन हम देश को किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हमारे पूर्वज और ईश्वर हमें हमारा लक्ष्य पाने की शक्ति दें। इस मौके पर हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नारे भी लगाए गए और विधायक को अन्य लोगों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाते देखा गया।

BJP MLA #AseemGoel took an oath to make India a #HinduRashtra at an event in #Haryana’s #Ambala city.

The oath was administered by #SureshChavhanke, the editor-in-chief of the TV channel #SudarshanNews, who is facing trial in a #HateSpeech case.#SaveIndianMuslims #Islamophobia pic.twitter.com/crvFpQXtTD

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) May 2, 2022