  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘किसान का 9 महीना ताश, राजश्री, बोतल और चोंगी में बीतता है…’ BJP सांसद जनार्दन मिश्रा की अन्नदाताओं पर विवादित टिप्पणी

‘किसान का 9 महीना ताश, राजश्री, बोतल और चोंगी में बीतता है…’ BJP सांसद जनार्दन मिश्रा की अन्नदाताओं पर विवादित टिप्पणी

MP News : मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में हैं। अन्नदाताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा सांसद ने दावा किया है कि किसान 3 महीने से ज्यादा मेहनत नहीं करता है, साल के 9 महीने वह नशे और जुएं में बर्बाद करता हैआ और फिर कहता है कि किसान में कुछ रखा नहीं है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

MP News : मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में हैं। अन्नदाताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा सांसद ने दावा किया है कि किसान 3 महीने से ज्यादा मेहनत नहीं करता है, साल के 9 महीने वह नशे और जुएं में बर्बाद करता हैआ और फिर कहता है कि किसान में कुछ रखा नहीं है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- नदी की सफाई करने वाले बिट्टू तबाही को हुआ गंभीर स्किन इंफेक्शन, जहरीले पानी में काम करने के खतरे उजागर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मऊगंज जिले के रकरी गांव में गोवर्धन पूजा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, “किसान 3 महीना से ज्यादा काम नहीं करता, बाकी 9 महीना क्या होता है- ताश, राजश्री (पान मसाला), बोतल (शराब), चोंगी (गांजा) और जय भोले (भांग)। यहां नौ महीना बैठे-बैठे बीतता है और हम कहते हैं- खेती में खुशबू (फायदा) नहीं हैं।” अब भाजपा सांसद का विवादित बयान अब चर्चा का विषय बन गया है।

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इस तरह का विवादित बयान दिया था। इससे पहले अगस्त 2026 में उन्होंने E20 के विवाद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ब्राजील जैसे देश में बड़े पैमाने पर इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है और भारतीय वाहन भी पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने में सक्षम हैं। इसके साथ ही मिश्रा ने कहा था- “शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

CISCE Date Sheet 2027 : ICSE-ISC बोर्ड परीक्षा तारीखों का ऐलान, कब से शुरू होंगे एग्जाम, देखें शेड्यूल

CISCE Date Sheet 2027 : ICSE-ISC बोर्ड परीक्षा तारीखों का ऐलान, कब...

छठ महापर्व को लेकर नौतनवा नगर पालिका अलर्ट, पांच छठ घाटों का अध्यक्ष ने किया निरीक्षण

छठ महापर्व को लेकर नौतनवा नगर पालिका अलर्ट, पांच छठ घाटों का...

दादी और पिता की हत्या के बाद उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी तरह इसके खिलाफ थे कि उनकी मां प्रधानमंत्री बनें

दादी और पिता की हत्या के बाद उनके बच्चे राहुल गांधी और...

'किसान का 9 महीना ताश, राजश्री, बोतल और चोंगी में बीतता है...' BJP सांसद जनार्दन मिश्रा की अन्नदाताओं पर विवादित टिप्पणी

'किसान का 9 महीना ताश, राजश्री, बोतल और चोंगी में बीतता है...'...

UP News : अब एक्सप्रेसवे पर चलने से पहले होगी चालकों की जांच, बिना फिटनेस नो एंट्री, हादसों पर सरकार सख्त

UP News : अब एक्सप्रेसवे पर चलने से पहले होगी चालकों की...

कानपुर : आतिशबाजी के कारण आवारा कुत्ते हुए आक्रामक, 100 ज्यादा लोगों पर किया हमला

कानपुर : आतिशबाजी के कारण आवारा कुत्ते हुए आक्रामक, 100 ज्यादा लोगों...