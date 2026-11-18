Madhya Pradesh Police: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक होटल में ठहरे बालिग युवक और युवती से पूछताछ के दौरान एडिशनल एसपी का कथित बयान कैमरे में कैद हो गया। वायरल सीसीटीवी फुटेज में अधिकारी होटल स्टाफ से युवक के बैग में गांजा रखने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, घटना 13 नवंबर की है। सिवनी के एक होटल में ठहरे युवक और युवती से पूछताछ करने के लिए एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और थाना प्रभारी सतीश तिवारी पहुंचे थे। पुलिस अधिकारियों ने दोनों से उनके परिवार के बारे में जानकारी ली और माता-पिता को फोन करने के लिए कहा।

बताया जा रहा है कि युवक और युवती ने खुद को बालिग बताते हुए कहा कि वे एक ही जाति से हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। हालांकि, युवती ने अपना मोबाइल फोन अनलॉक करने और परिजनों से बातचीत करने से इनकार कर दिया।

In Madhya Pradesh’s Seoni, police reached a hotel and found an adult couple who said they belonged to the same caste and wanted to get married. When the woman refused to unlock her phone and call her family, Additional SP was allegedly heard saying, “Plant some marijuana on this boy.” 😳 पढ़ें :- नदी की सफाई करने वाले बिट्टू तबाही को हुआ गंभीर स्किन इंफेक्शन, जहरीले पानी में काम करने के खतरे उजागर — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 17, 2026

इसके बाद स्थिति तब और गंभीर हो गई, जब वायरल फुटेज में एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा होटल स्टाफ से कहते सुनाई दिए, ‘लड़के के बैग में थोड़ा गांजा रख दो।’ इस कथित टिप्पणी ने पुलिस की कार्यप्रणाली और पूछताछ के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी बालिग युवक-युवती का अपनी मर्जी से साथ रहना पुलिस की पूछताछ और दबाव का आधार हो सकता है? कानून के मुताबिक, बालिग नागरिकों को अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार है।

फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही और विभागीय कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। उपलब्ध जानकारी में मामले की जांच या कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि पुलिस विभाग इस गंभीर प्रकरण पर क्या कदम उठाता है।