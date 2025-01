बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को दी नसीहत,कहा- उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ऋतुराज झा (Aam Aadmi Party spokesperson Rituraj Jha) को एक टीवी बहस के दौरान उकसाने पर अपशब्द कहे जाने की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी (BJP MP Manoj Tiwari) ने अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला (Shahzad Poonawala) को नसीहत दी है और कहा है कि उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के एक बयान से नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पूनावाला ने पूर्वांचली समुदाय के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर दिल्ली में रह रहे लाखों पूर्वांचलियों का अपमान किया है।

मनोज तिवारी ने की निंदा

Delhi: During the BJP candidate from the Ghonda Assembly seat, Ajay Mahawar's nomination rally, BJP MP Manoj Tiwari says, "Today, we are filing nominations for nearly thirty-eight seats in Delhi. Right now, I am in Ghonda. We are about to head out for Ajay Mahawar's nomination.… pic.twitter.com/omolZfrJUP

— IANS (@ians_india) January 15, 2025