भाजपा सांसदों ने मुझे धक्का दिया और उनके घुटने में लगी चोट, खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र जांच की मांग की

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Leader of the Opposition in the Rajya Sabha and Congress President Mallikarjun Kharge) ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि मकर द्वार (Makar Dwar) पर भाजपा सांसदों ने उन्हें धक्का दिया और उनके घुटने में चोट लग गई। उन्होंने स्पीकर से घटना की जांच करने का आग्रह किया है।