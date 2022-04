Board Of Governors ने Will Smith को सुनाई सजा, 10 साल के लिए ऑस्कर से किया बैन

Hollywood news: सुपरस्टार विल स्मिथ (Will Smith) को ऑस्कर से 10 साल के लिए बैन कर दिया गया है। 94वें एकैडमी अवॉर्ड्स में विल स्मिथ द्वारा स्टेज पर जाकर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने की घटना के बाद ये फैसला किया गया है। शुक्रवार को Academy of Motion Pictures Arts & Sciences ने आयोजकों ने अपना फैसला सुनाया।

आपको बता दें, एकैडमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने विल स्मिथ (Will Smith) को सजा दिए जाने को लेकर मीटिंग रखी थी जिसके बाद उन्हें 10 साल के लिए ऑस्कर से बैन करने का फैसला लिया गया है।

याद हो कि 27 मार्च 2022 को विल स्मिथ ने स्टेज पर जाकर होस्ट क्रिस रॉक को जोरदार थप्पड़ मारा था। बाद में विल स्मिथ ने इसके लिए माफी मांग ली और बताया कि विल उनकी पत्नी की हेल्थ कंडीशन को लेकर मजाक बना रहे थे जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। विल ने एकैडमी और क्रिस से माफी मांगते हुए कहा था कि उनका बर्ताव उस व्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है जो वो होना चाहते हैं।

