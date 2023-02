जो आपसे शक्तिशाली है, उसके सामने अपना सिर झुका दो, मोदी जी इसे राष्ट्रवाद नहीं कायरता कहते हैं: राहुल गांधी

रायपुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रविवार को रायपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए अपनी भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के बारे में जमकर अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) में 10-15 दिन चलने से घमंड गायब हो गया। इस यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने किसानों का दर्द समझा। उन्होंने कहा कि पंजाब में यात्रा के दौरान मैं एक मैकेनिक से मिला। मैंने उसका हाथ जैसे ही पकड़ा, उसकी बात समझ ली। जैसे ही हाथ पकड़ा, गले लगे, लेकिन जो लोगों का दर्द था, एक सेकेंड में मैं समझ जाता था, और जो मैं कहना चाहता था, वो एक मिनट में समझ जाता था।

Watch: Shri @RahulGandhi's address at the Congress' 85th Plenary Session in Nava Raipur, Chhattisgarh. #CongressSankalp2024 https://t.co/QWvuupewHy

— Congress (@INCIndia) February 26, 2023