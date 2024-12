KL Rahul नहीं करेंगे ओपनिंग, फिर दिखेगी रोहित-यशस्वी की जोड़ी; बदल जाएगा पूरा बैटिंग ऑर्डर

IND vs AUS Boxing Day Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच कल यानी 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीमों की कोशिश सीरीज में 2-1 से लीड लेने की होगी। जिसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस बीच भारतीय टीम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि कप्तान रोहित शर्मा फिर से यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

रेवस्पोर्ट्ज़ के रिपोर्टर रोहित जुगलान ने अपने एक्स पोस्ट में दावा किया है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में रोहित शर्मा ओपन करेंगे, जबकि केएल राहुल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। इसका मतलब है कि अगर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बॉक्सिंग डे टेस्ट में पारी की शुरुआत करते हैं और केएल राहुल नंबर-3 पर आएंगे तो शुबमन गिल और विराट कोहली के साथ-साथ ऋषभ पंत की बैटिंग पोजीशन बदलने वाली है। ऐसे में गिल चौथे, कोहली पांचवें और पंत छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। इसके बाद रविंद्र जड़ेजा और नीतीश कुमार रेड्डी खेलने आ सकते हैं। बता दें कि मंगलवार को रोहित ने अपने बैटिंग पोजीशन के सवाल को टाल दिया था।

Breaking – Rohit Sharma to open – KL to play at 3 in MCG

— रोहित जुगलान Rohit Juglan (@rohitjuglan) December 25, 2024