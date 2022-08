Boycott_Amazon ट्विटर पर हो रहा है ट्रेंड, राधा-कृष्ण की ‘अश्लील’ पेंटिंग बेचने पर हिंदू संगठन ने दर्ज कराई FIR

#Boycott_Amazon सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शनिवार को ट्रेंड कर रहा है। तमाम यूजर्स ई-कॉमर्स वेबसाइट (Users E-Commerce Website) पर राधा और कृष्ण की एक पेंटिंग (A painting of Radha and Krishna) को लेकर निशाना साध रहे हैं। ये लोग इस पेंटिंग को अश्लील बता रहे हैं। हिंदू जनजागृति समिति (Hindu Janajagruti Samiti) ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज (Register FIR) कराई है। हिंदू संगठन (Hindu Organization) के सदस्यों ने बेंगलुरु (Bangalore) के सुब्रमण्य नगर पुलिस स्टेशन को (Subramanya Nagar Police Station) ज्ञापन सौंपा और अमेजन (Amazon) के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की।

संगठन का कहना है कि जन्माष्टमी सेल के तहत Exotic India ने भी अपनी वेबसाइट पर यही पेंटिंग बेची थी, जिस पर विरोध दर्ज कराया गया। बाद के एक ट्वीट में संगठन ने कहा कि अमेजन और एक्सोटिक इंडिया दोनों ने अपनी वेबसाइटों से पेंटिंग को हटा दिया है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है। Amazon और Exotic India दोनों को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। साथ ही फिर कभी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए।

यह हमारे संज्ञान में लाया गया था कि हमारी वेबसाइट पर एक अनुपयुक्त छवि अपलोड की गई थी। उसी को तुरंत हटा लिया गया है।

हम तहेदिल से माफी मांगते हैं, कृपया न #Boycott_ExoticIndia #boycott_exoticlndia हरे कृष्ण

It was brought to our notice that an inappropriate image was uploaded on our website. The same was brought down immediately.

We sincerely apologise,Pls dont #Boycott_ExoticIndia #boycott_exoticlndia

Hare Krsna. 1/2 @HinduJagrutiOrg @SanatanPrabhat @mp_hjs

