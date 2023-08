Breaking- Luna-25 Mission : लूना-25 क्रैश, रूस का मून मिशन फेल

Luna-25 Mission : रूस का लूना-25 मिशन (Luna-25 Mission) चांद पर रविवार को क्रैश हो गया है। इसकी जानकारी रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कॉस्मॉस (Russian Space Agency Roscosmos) ने दी है। बता दें कि कि लूना-25 अंतरिक्ष यान (Luna-25 Spacecraft) में एक दिन पहले तकनीकी खराबी आ गई थी।

BREAKING: Russia’s #Luna25 moon lander has crashed on the lunar surface. Official statement confirms. A sad day for science & the Roscosmos team, very much like it was for ISRO/Chandrayaan-2 in 2019. Now all eyes on India’s Vikram, scheduled to land on Aug 23 @ 5.45pm. pic.twitter.com/RdMHfsYd7x

— Shiv Aroor (@ShivAroor) August 20, 2023