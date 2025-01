British Prime Minister Keir Starmer : डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ब्रिटेन-अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे- कीर स्टारमर

British Prime Minister Keir Starmer : ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (British Prime Minister Keir Starmer) ने यू.के. और यू.एस. के बीच के संबंधों को “अद्वितीय घनिष्ठ बंधन” बताया है, जो डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump ) के सोमवार को वाशिंगटन डी.सी. में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति (47th President of the United States) के रूप में शपथ लेने के साथ ही और भी मजबूत होता जाएगा। खबरों के अनुसार, ब्रिटिश सरकार की ओर से “हार्दिक बधाई” देते हुए, स्टारमर ने यू.के. के साथ ट्रम्प के ऐतिहासिक संबंधों (Trump’s historical ties with the U.K.) पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की – स्कॉटलैंड में जन्मी उनकी माँ के माध्यम से उनके पारिवारिक संबंधों का संदर्भ। स्टारमर ने जोर देकर कहा कि ट्रम्प के दूसरे राष्ट्रपति बनने पर दोनों देश अटलांटिक के दोनों ओर विकास (Developments on both sides of the Atlantic) की दिशा में काम करते हुए “वैश्विक चुनौतियों” से मिलकर निपटेंगे।

लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट (10 Downing Street in London) द्वारा जारी एक बयान में स्टारमर ने कहा, “सदियों से, हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग, सहयोग और स्थायी साझेदारी का रिश्ता रहा है। यह एक अनूठा घनिष्ठ बंधन है। साथ मिलकर, हमने दुनिया को अत्याचार से बचाया है और अपनी पारस्परिक सुरक्षा और समृद्धि (Mutual Security and Prosperity) के लिए काम किया है।” उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप के यूनाइटेड किंगडम के साथ लंबे समय से चले आ रहे स्नेह और ऐतिहासिक संबंधों के कारण, मुझे पता है कि दोस्ती की गहराई बनी रहेगी। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स (United Kingdom and United States) अपने दोनों देशों की सफलता सुनिश्चित करने और अटलांटिक के दोनों किनारों पर लोगों के लिए काम करने के लिए मिलकर काम करेंगे।”