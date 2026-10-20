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नवोदित अभिनेत्री  रेवती महुरकर ने ईशा देओल के साथ साझा किया एक खास पल

स्टेज पर बिताए गए कुछ पल महज़ किसी समारोह तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे अपने पीछे एक खास एहसास और याद छोड़ जाते हैं। उभरती हुई अभिनेत्री और परफॉर्मर रेवती महुरकर (Revati Mahurkar) के लिए भी ऐसा ही एक यादगार पल तब आया, जब उन्हें अभिनेत्री ईशा देओल (Esha Deol) के हाथों अवॉर्ड मिला।

By santosh singh 
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मुंबई। स्टेज पर बिताए गए कुछ पल महज़ किसी समारोह तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे अपने पीछे एक खास एहसास और याद छोड़ जाते हैं। उभरती हुई अभिनेत्री और परफॉर्मर रेवती महुरकर (Revati Mahurkar) के लिए भी ऐसा ही एक यादगार पल तब आया, जब उन्हें अभिनेत्री ईशा देओल (Esha Deol) के हाथों अवॉर्ड मिला। यह मनोरंजन जगत में अपने-अपने सफर के अलग-अलग पड़ाव पर खड़ी दो महिलाओं की मुलाकात थी, जिसने उस शाम को और भी खास बना दिया।

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रेवती के लिए, जो बॉलीवुड में एक आउटसाइडर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं, हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी परिवारों में से एक से ताल्लुक रखने वाली ईशा देओल के साथ स्टेज साझा करना बेहद यादगार अनुभव रहा। ईशा, जो एक बार फिर मनोरंजन जगत में अपनी वापसी को लेकर सुर्खियों में हैं, अपने स्टारडम और सहज गर्मजोशी के साथ इस मौके पर मौजूद थीं।

हालांकि, दोनों के बीच हुई एक सहज और प्यारी बातचीत ने इस मुलाकात को और भी खास बना दिया। स्टेज पर ईशा ने रेवती की तारीफ करते हुए उनसे कहा, “आप बहुत खूबसूरत हैं। ईशा की इस तारीफ से रेवती थोड़ी हैरान रह गईं और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए ईशा की तारीफ कर दी। दोनों के बीच हुआ यह प्यारा-सा संवाद रेवती के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान ले आया और उस खास शाम में एक व्यक्तिगत और दिल छू लेने वाला पल जोड़ गया।

अवॉर्ड से बढ़कर, यह मुलाकात रेवती को अपने सफर पर गौर करने का मौका भी दे गई। जहां ईशा देओल बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार की विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं रेवती की कहानी एक अलग रास्ते पर आगे बढ़ने वाली कलाकार की है, जो अपने अनुभवों, अवसरों और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस शाम ने ईशा की शानदार डांस विरासत की यादें भी ताजा कर दीं। उनकी जोशीली ऊर्जा और सिग्नेचर डांस मूव्स ने एक बार फिर उस करिश्मे की याद दिला दी, जिसने उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत में एक यादगार चेहरा बनाया है।

रेवती के लिए यह पल खास मायने रखता है। जहां ईशा इंडस्ट्री में अपनी नई पारी और संभावनाओं को तलाश रही हैं, वहीं रेवती भी अपने करियर के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं। वह अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को मजबूत करने, नए क्रिएटिव अवसरों का हिस्सा बनने और अपने सपनों के मुताबिक अभिनय करियर को आकार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

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Qatal और Tevar जैसे म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुकीं रेवती अब खुद को केवल कुछ प्रोजेक्ट्स तक सीमित रखने के बजाय एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में स्थापित करना चाहती हैं, जिसकी अपनी अलग पहचान और अभिनय की विशिष्ट शैली हो। कभी-कभी किसी उपलब्धि का महत्व सिर्फ उस सम्मान में नहीं होता, जो आपको मिलता है, बल्कि उन लोगों में भी होता है, जिनसे आप मिलते हैं, और उन संभावनाओं में भी, जिनकी झलक ऐसे पल दिखा जाते हैं।

रेवती महुरकर के लिए ईशा देओल के साथ स्टेज साझा करना इसी बात की याद दिलाने वाला एक खूबसूरत अनुभव रहा कि बॉलीवुड में हर कलाकार का सफर अलग होता है, हर कहानी की शुरुआत अपनी तरह से होती है और रेवती महुरकर की कहानी तो अभी शुरू ही हुई है।

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