बेटे सनी देओल ने किया धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार, अमिताभ ,आमिर समेत शमशान घाट पहुंचे कई स्टार्स

बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़ी दुखद खबर सामने आई है। हिन्दी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे बता दें कि 89 साल कि उम्र में अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कहा। लगातार पिछले कई दिनो से बीमार चल रहे थे। इसके बाद उन्हे अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो गयी थी।

चेहरा ढके दुख में डूबी दिखी ईशा देओल

धर्मेंद्र के निधन की खबर मिलते ही उनका पूरा परिवार घर पहुंच गया। वहीं इस दौरान ईशा देओल पिता के जान से काफी मायूस दिखीं। वे सफेद दुपट्टे से अपना चेहरा ढके हुए नजर आईं।

फिल्मफेयर टैलेंट हंट जीतकर फिल्मों में आए थे धर्मेंद्र

बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली में हुआ था और उन्होंने 1958 में फिल्मफेयर टैलेंट हंट जीतकर फिल्मों में कदम रखा था औक 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था.1960–70 के दशक में वे रोमांटिक और एक्शन हीरो दोनों रूपों में बड़े स्टार बने और फिर वे बॉलीवुड के ही मैन के नाम से फेमस हो गए थे.

बेहद उदास दिखे पोते करण देओल

धर्मेंद्र का निधन हो गया है और उनका पूरा परिवार घर पर पहुंच चुका है. इस दौरान घर के बाहर से दिवंगत अभिनेता के पोते करण देओल की तस्वीर सामने आई है जो काफी उदास दिख रहे हैं.

सफेद साड़ी में दिखीं हेमा मालिनी

धर्मेंद्र के निधन से पूरे बॉलीवुड में मातम पसर गया है. तमाम सेलेब्स एक्टर के घर पहुंच रहे हैं। वहीं हेमा मालिनी सफ़ेद साड़ी में कार में जाती हुई नज़र आई।

धर्मेंद्र के पहले निधन के फैल गए थे रूमर्स

धर्मेंद्र को इससे पहले ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। 10 नंवबर को उनकी हालत गंभीर हो गई थी। जिसके बाद उनके निधन के रूमर्स फैल गए थे। लेकिन बाद में ईशा देओल और हेमा मालिनी ने पोस्ट कर इन रूमर्स को खारिज कर दिया था।

पवन हंस श्मशान घाट पर किया जाएगा धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार,अमिताभ , आमिर समेत पहुंचे कई स्टार

बता दें कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर किया जाएगा। पूरा परिवार दिवंगत अभिनेता के पार्थिव शरीर को एंबुलेंस में लेकर शमशान घाट के लिए रवाना हुआ है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सितारों के श्मशान घाट पहुंचने की खबर आ रही है.

नहीं रहे बॉलीवुड के ही-मैन

आज सुबह धर्मेंद्र के घर के बाहर एंबुलेंस नजर आई थी। जिसके बाद उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई. इसके बाद उनके निधन की खबरें आईं जिसने हर किसी को गमगीन कर दिया है