Video Viral : मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ , सोशल मीडिया पर भड़के लोगों ने युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की

पर्यटन नगरी मनाली (Manali) में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ कथित अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसके बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष है। वीडियो में कुछ युवक विदेशी महिला के आसपास दिखाई दे रहे हैं और महिला के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं।
मनाली। पर्यटन नगरी मनाली (Manali) में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ कथित अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसके बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष है। वीडियो में कुछ युवक विदेशी महिला के आसपास दिखाई दे रहे हैं और महिला के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं।
हालांकि, पुलिस की ओर से घटना की विस्तृत आधिकारिक पुष्टि और आरोपियों की पहचान को लेकर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कई लोगों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है और इस तरह की घटनाएं राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्थानीय लोगों ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की है।
Manali shame drags India’s image down.
Two foreign tourists were molested by local miscreants in broad daylight. Instead of protecting guests, some gutter-minded youth touched the woman inappropriately and then celebrated like they achieved something.
This isn’t just a crime,… pic.twitter.com/WhTZsN3G3O
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— GarudEyeIntel | OSINT 🇮🇳 (@GarudEyeIntel) June 5, 2026
हाल के दिनों में मनाली और कुल्लू घाटी में पर्यटकों से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें सड़क पर हुड़दंग, यातायात नियमों की अनदेखी और मारपीट जैसी घटनाएं शामिल हैं। पिछले सप्ताह मनाली पुलिस ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना भी लगाया था।
फिलहाल वायरल दावों की पुष्टि होना बाकी है लेकिन यह वायरल वीडियो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि यह वायरल वीडियो उनके ध्यान में आया है। उन्होंने बताया कि हालांकि थाने में इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है इस तरह की हरकत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।