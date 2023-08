Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 का लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हुए अगल, अगले 6 दिन बहुत महत्वपूर्ण

Chandrayaan-3: गुरुवार का दिन भारत के लिए बेहद ही अहम हो गया है। मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल योजना के मुताबिक दो टुकड़ों में टूटकर अलग अलग चांद की यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही अब चंद्रयान—3 का लैंडर अब चांद के और करीब पहुंच गया है। ऐसे में 23 अगस्त की तारीख बेहद ही अहम है।

दरअसल, यह 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बता दें कि, 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रवाना होने के बाद चंद्रयान-3 ने तीन हफ्तों में कई चरणों को पार किया। पांच अगस्त को पहली बार चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था। इसके बाद 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रयान-3 ने अलग-अलग चरण में प्रवेश किया। इसरो ने इन तीन हफ्तों में चंद्रयान-3 को पृथ्वी से बहुत दूर स्थित कक्षाओं में स्थापित किया।

Chandrayaan-3 Mission:

‘Thanks for the ride, mate! 👋’

said the Lander Module (LM).

LM is successfully separated from the Propulsion Module (PM)

LM is set to descend to a slightly lower orbit upon a deboosting planned for tomorrow around 1600 Hrs., IST.

Now, 🇮🇳 has3⃣ 🛰️🛰️🛰️… pic.twitter.com/rJKkPSr6Ct

— ISRO (@isro) August 17, 2023