Chemistry Nobel Prize : डेविड बेकर, Demis Hassabis और जॉन एम. जंपर को मिला 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार

Chemistry Nobel Prize : रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी बायोकेमिस्ट डेविड बेकर को “कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन”(“Computational Protein Design”) के लिए दिया गया है, जबकि शेष आधा पुरस्कार संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम. जम्पर को “ प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी ” (“Protein Structure Prediction”) के लिए दिया जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल समिति (Nobel Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences) ने बुधवार को यह घोषणा की, एक दिन पहले दो अग्रदूतों जॉन हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भौतिकी पुरस्कार जीता था। तीनों के बीच करीब ₹8.9 करोड़ की राशि साझा की जाएगी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रसायन विज्ञान के पुरस्कार विजेता डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन बनाने की लगभग असंभव उपलब्धि हासिल की है। उनके सह-पुरस्कार विजेता डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर (Demis Hassabis and John Jumper) ने 50 साल पुरानी समस्या को हल करने के लिए एक एआई मॉडल विकसित किया है: प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करना। बयान में कहा गया है कि इन खोजों में अपार संभावनाएं हैं।

डेविड बेकर का जन्म 1962 में सिएटल में हुआ था। उन्होंने 1989 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (University of California), यूएसए से पीएचडी पूरी की। वे सिएटल स्थित वाशिंगटन विश्वविद्यालय(University of Washington at Seattle) में प्रोफेसर हैं।

बेकर यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज(United States National Academy of Sciences) के सदस्य हैं और वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोटीन डिजाइन संस्थान के निदेशक (Director of the Institute for Protein Design) हैं। उन्होंने एक दर्जन से अधिक जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों की सह-स्थापना की है और उन्हें 2024 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम पत्रिका की पहली सूची में शामिल किया गया था।

डेमिस हसबिस का जन्म 1976 में लंदन में हुआ था। हसबिस ने 2009 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूके से पीएचडी की। वह डीपमाइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह-संस्थापक हैं, और यूके सरकार के एआई सलाहकार(AI advisor to the UK Government) हैं।