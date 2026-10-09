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CJP Jantar Mantar Protest : नई दिल्ली-निजामुद्दीन आने वाली 66 ट्रेनें रद्द, कहीं आपकी ट्रेन भी तो इस सूची में नहीं?

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। 10 अक्तूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी यातायात जाम की आशंका के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इसका असर लंबी दूरी की कई ट्रेनों पर पड़ रहा है। इनमें राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। 10 अक्तूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी यातायात जाम की आशंका के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इसका असर लंबी दूरी की कई ट्रेनों पर पड़ रहा है। इनमें राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। ऐसे में शनिवार और रविवार यानी 9 और 10 अक्तूबर को दिल्ली पहुंचने या यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अपनी ट्रेन की स्थिति जानना जरूरी है।

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रेलवे ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कुल 66 ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी दी है-

क्र.ट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकयात्रा की तारीखस्थिति
120801मगध एक्सप्रेसइस्लामपुरनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
212309राजेंद्र नगर टर्मिनल- नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेसराजेंद्र नगर टर्मिनलनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
312393संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेसराजेंद्र नगर टर्मिनलनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
422361राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली अमृत भारतराजेंद्र नगर टर्मिनलनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
512033शताब्दी एक्सप्रेसकानपुर सेंट्रलनई दिल्ली10 अक्तूबर 2026रद्द
612417प्रयागराज एक्सप्रेसप्रयागराज जंक्शननई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
712275हमसफर एक्सप्रेसप्रयागराज जंक्शननई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
812451श्रमशक्ति एक्सप्रेसकानपुर सेंट्रलनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
912447यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेसमानिकपुर जंक्शनहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 2026रद्द
1014211इंटरसिटीआगरा कैंटनई दिल्ली10 अक्तूबर 2026रद्द
1112559बनारसनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
1212581बनारसनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
1315303कासगंजनई दिल्ली10 अक्तूबर 2026रद्द
1482501लखनऊ जंक्शननई दिल्ली10 अक्तूबर 2026रद्द
1522181जबलपुरहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 2026रद्द
1612189जबलपुरहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 2026रद्द
1712121जबलपुरहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 2026रद्द
1822181जबलपुरहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 2026रद्द
1912189जबलपुरहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 2026रद्द
2012121जबलपुरहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 2026रद्द
2115308सिरसातिलक ब्रिज10 अक्तूबर 2026रद्द
2212964उदयपुर सिटीहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 2026रद्द
2312963हजरत निजामुद्दीनउदयपुर सिटी10 अक्तूबर  2026रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द
2414727श्रीगंगानगरतिलक ब्रिज9 अक्तूबर 2026रद्द
2514738तिलक ब्रिजभिवानी जंक्शन10 अक्तूबर 2026रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द
2614737भिवानी जंक्शनतिलक ब्रिज10 अक्तूबर 2026रद्द
2714728तिलक ब्रिजश्रीगंगानगर10 अक्तूबर 2026रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द
2812056देहरादूननई दिल्ली10 अक्तूबर 2026रद्द
2920155डॉ. अंबेडकर नगरनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
3009309इंदौर जंक्शनहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 2026रद्द
3112415इंदौर जंक्शननई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
3212247बांद्रा टर्मिनसहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 2026रद्द
3312957साबरमती बीजीनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
3412229लखनऊ चारबागनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
3512429लखनऊ चारबागनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
3674004रेवाड़ी जंक्शनदिल्ली जंक्शन10 अक्तूबर 2026रद्द
3754414रेवाड़ी जंक्शनदिल्ली जंक्शन10 अक्तूबर 2026रद्द
3854421दिल्ली जंक्शनरेवाड़ी जंक्शन10 अक्तूबर 2026रद्द
3954310हिसारदिल्ली जंक्शन10 अक्तूबर 2026रद्द
4054424हिसारनई दिल्ली10 अक्तूबर 2026रद्द
4154423नई दिल्लीहिसार10 अक्तूबर 2026रद्द
4264073धौलपुरनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
4364168अलीगढ़ जंक्शनगाजियाबाद9 अक्तूबर 2026रद्द
4474024सहारनपुर जंक्शनदिल्ली जंक्शन9 अक्तूबर 2026रद्द
4574002रेवाड़ी जंक्शनदिल्ली जंक्शन9 अक्तूबर 2026रद्द
4654086सत्रोडदिल्ली जंक्शन9 अक्तूबर 2026रद्द
4754420रेवाड़ी जंक्शनदिल्ली जंक्शन9 अक्तूबर 2026रद्द
4864167गाजियाबादटूंडला जंक्शन9 अक्तूबर 2026रद्द
4974023दिल्ली जंक्शनशामली9 अक्तूबर 2026रद्द
5064932जींददिल्ली जंक्शन9 अक्तूबर 2026रद्द
5164931दिल्ली जंक्शनजींद9 अक्तूबर 2026रद्द
5254034जींददिल्ली जंक्शन9 अक्तूबर 2026रद्द
5354057दिल्ली जंक्शनशामली9 अक्तूबर 2026रद्द
5454024जींददिल्ली जंक्शन9 अक्तूबर 2026रद्द
5574001दिल्ली जंक्शनरेवाड़ी जंक्शन9 अक्तूबर 2026रद्द
5654076दिल्ली जंक्शनबरेली9 अक्तूबर 2026रद्द
5764534पानीपत जंक्शननई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
5812156हजरत निजामुद्दीनरानी कमलापति10 अक्तूबर 2026रद्द
5909310हजरत निजामुद्दीनइंदौर जंक्शन10 अक्तूबर 2026रद्द
6012416नई दिल्लीइंदौर जंक्शन10 अक्तूबर 2026रद्द
6112248हजरत निजामुद्दीनबांद्रा टर्मिनस10 अक्तूबर 2026रद्द
6212958नई दिल्लीसाबरमती बीजी10 अक्तूबर 2026रद्द
6312446श्री माता वैष्णो देवी कटरानई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
6404082श्री माता वैष्णो देवी कटरानई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
6512426जम्मू तवीनई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
6622462श्री माता वैष्णो देवी कटरानई दिल्ली9 अक्तूबर 2026रद्द
6712951मुंबई सेंट्रलनई दिल्ली9 अक्तूबर  20265 घंटे रीशेड्यूल
6812953मुंबई सेंट्रलहजरत निजामुद्दीन9 अक्तूबर 20265 घंटे रीशेड्यूल

आनंद विहार और दूसरे स्टेशनों पर क्या हाल रहेगा?

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर संचालन सामान्य रहने की बात कही गई है। इनमें आनंद विहार टर्मिनल, पुरानी दिल्ली जंक्शन और दिल्ली सराय रोहिल्ला शामिल हैं। इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अपनी ट्रेन का समय और स्थिति जांचनी चाहिए, लेकिन नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पर लागू रद्दीकरण को सभी स्टेशनों पर लागू नहीं समझना चाहिए। रेलवे ने यह कदम खास तौर पर उन्हीं दो स्टेशनों के आसपास संभावित यातायात जाम को ध्यान में रखकर उठाया है।

राजधानी और शताब्दी समेत कौन-सी ट्रेनें प्रभावित हैं?

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रद्द होने वाली ट्रेनों में कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12301) और सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12313) भी प्रभावित हैं। दोनों ट्रेनें 9 अक्तूबर को रवाना होने वाली थीं और अगले दिन नई दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम था। इसके अलावा पहले जारी जानकारी में मगध एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस (12033), प्रयागराज एक्सप्रेस (12417) और हमसफर एक्सप्रेस (12275) के नाम भी सामने आए थे।

यात्रियों को यात्रा से पहले क्या करना चाहिए?

दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अपनी ट्रेन का नंबर, प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य स्टेशन जांचना चाहिए। खासकर 9 अक्तूबर को रवाना होकर 10 अक्तूबर की सुबह नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली ट्रेनों के यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए। राजधानी, शताब्दी और दूसरी लंबी दूरी की ट्रेन से सफर करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जिन यात्रियों की ट्रेन रद्द हुई है, उन्हें अपनी यात्रा के लिए दूसरा विकल्प देखना पड़ सकता है। रेलवे ने यह कदम संभावित जाम और यात्रियों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए उठाया है।

 

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