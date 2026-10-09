CJP Jantar Mantar Protest : नई दिल्ली-निजामुद्दीन आने वाली 66 ट्रेनें रद्द, कहीं आपकी ट्रेन भी तो इस सूची में नहीं?

नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। 10 अक्तूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी यातायात जाम की आशंका के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इसका असर लंबी दूरी की कई ट्रेनों पर पड़ रहा है। इनमें राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। ऐसे में शनिवार और रविवार यानी 9 और 10 अक्तूबर को दिल्ली पहुंचने या यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अपनी ट्रेन की स्थिति जानना जरूरी है।

रेलवे ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कुल 66 ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी दी है-

क्र. ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम कहां से कहां तक यात्रा की तारीख स्थिति 1 20801 मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 2 12309 राजेंद्र नगर टर्मिनल- नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 3 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 4 22361 राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली अमृत भारत राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 5 12033 शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द 6 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 7 12275 हमसफर एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 8 12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 9 12447 यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मानिकपुर जंक्शन हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 10 14211 इंटरसिटी आगरा कैंट नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द 11 12559 — बनारस नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 12 12581 — बनारस नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 13 15303 — कासगंज नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द 14 82501 — लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द 15 22181 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 16 12189 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 17 12121 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 18 22181 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 19 12189 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 20 12121 — जबलपुर हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 21 15308 — सिरसा तिलक ब्रिज 10 अक्तूबर 2026 रद्द 22 12964 — उदयपुर सिटी हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 23 12963 — हजरत निजामुद्दीन उदयपुर सिटी 10 अक्तूबर 2026 रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द 24 14727 — श्रीगंगानगर तिलक ब्रिज 9 अक्तूबर 2026 रद्द 25 14738 — तिलक ब्रिज भिवानी जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द 26 14737 — भिवानी जंक्शन तिलक ब्रिज 10 अक्तूबर 2026 रद्द 27 14728 — तिलक ब्रिज श्रीगंगानगर 10 अक्तूबर 2026 रैक उपलब्ध नहीं होने से रद्द 28 12056 — देहरादून नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द 29 20155 — डॉ. अंबेडकर नगर नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 30 09309 — इंदौर जंक्शन हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 31 12415 — इंदौर जंक्शन नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 32 12247 — बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 33 12957 — साबरमती बीजी नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 34 12229 — लखनऊ चारबाग नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 35 12429 — लखनऊ चारबाग नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 36 74004 — रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द 37 54414 — रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द 38 54421 — दिल्ली जंक्शन रेवाड़ी जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द 39 54310 — हिसार दिल्ली जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द 40 54424 — हिसार नई दिल्ली 10 अक्तूबर 2026 रद्द 41 54423 — नई दिल्ली हिसार 10 अक्तूबर 2026 रद्द 42 64073 — धौलपुर नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 43 64168 — अलीगढ़ जंक्शन गाजियाबाद 9 अक्तूबर 2026 रद्द 44 74024 — सहारनपुर जंक्शन दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 45 74002 — रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 46 54086 — सत्रोड दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 47 54420 — रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 48 64167 — गाजियाबाद टूंडला जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 49 74023 — दिल्ली जंक्शन शामली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 50 64932 — जींद दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 51 64931 — दिल्ली जंक्शन जींद 9 अक्तूबर 2026 रद्द 52 54034 — जींद दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 53 54057 — दिल्ली जंक्शन शामली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 54 54024 — जींद दिल्ली जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 55 74001 — दिल्ली जंक्शन रेवाड़ी जंक्शन 9 अक्तूबर 2026 रद्द 56 54076 — दिल्ली जंक्शन बरेली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 57 64534 — पानीपत जंक्शन नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 58 12156 — हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति 10 अक्तूबर 2026 रद्द 59 09310 — हजरत निजामुद्दीन इंदौर जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द 60 12416 — नई दिल्ली इंदौर जंक्शन 10 अक्तूबर 2026 रद्द 61 12248 — हजरत निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस 10 अक्तूबर 2026 रद्द 62 12958 — नई दिल्ली साबरमती बीजी 10 अक्तूबर 2026 रद्द 63 12446 — श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 64 04082 — श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 65 12426 — जम्मू तवी नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 66 22462 — श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 रद्द 67 12951 — मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली 9 अक्तूबर 2026 5 घंटे रीशेड्यूल 68 12953 — मुंबई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन 9 अक्तूबर 2026 5 घंटे रीशेड्यूल

आनंद विहार और दूसरे स्टेशनों पर क्या हाल रहेगा?

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर संचालन सामान्य रहने की बात कही गई है। इनमें आनंद विहार टर्मिनल, पुरानी दिल्ली जंक्शन और दिल्ली सराय रोहिल्ला शामिल हैं। इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अपनी ट्रेन का समय और स्थिति जांचनी चाहिए, लेकिन नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पर लागू रद्दीकरण को सभी स्टेशनों पर लागू नहीं समझना चाहिए। रेलवे ने यह कदम खास तौर पर उन्हीं दो स्टेशनों के आसपास संभावित यातायात जाम को ध्यान में रखकर उठाया है।

राजधानी और शताब्दी समेत कौन-सी ट्रेनें प्रभावित हैं?

रद्द होने वाली ट्रेनों में कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12301) और सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12313) भी प्रभावित हैं। दोनों ट्रेनें 9 अक्तूबर को रवाना होने वाली थीं और अगले दिन नई दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम था। इसके अलावा पहले जारी जानकारी में मगध एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस (12033), प्रयागराज एक्सप्रेस (12417) और हमसफर एक्सप्रेस (12275) के नाम भी सामने आए थे।

यात्रियों को यात्रा से पहले क्या करना चाहिए?

दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अपनी ट्रेन का नंबर, प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य स्टेशन जांचना चाहिए। खासकर 9 अक्तूबर को रवाना होकर 10 अक्तूबर की सुबह नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली ट्रेनों के यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए। राजधानी, शताब्दी और दूसरी लंबी दूरी की ट्रेन से सफर करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जिन यात्रियों की ट्रेन रद्द हुई है, उन्हें अपनी यात्रा के लिए दूसरा विकल्प देखना पड़ सकता है। रेलवे ने यह कदम संभावित जाम और यात्रियों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए उठाया है।