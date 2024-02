सीएम सुक्खू , बोले- इस्तीफे की अफवाह वेबुनियाद , हिमाचल में पांच साल चलेगी कांग्रेस सरकार, कुछ भाजपा विधायक मेरे संपर्क में

शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में कांग्रेस में जारी सियासी संकट और इस्तीफे की खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। इस्तीफे से इनकार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा कि उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और कांग्रेस की सरकार राज्य में पूरे पांच साल चलेगी। इतना ही नहीं उन्होंने यह बयान देकर खलबली मचा दी है कि भाजपा के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है मेरा इस्तीफा किसी ने नहीं मांगा है। विक्रमादित्य हमारे भाई हैं और उनको मना लेंगे। मीडिया में चल रही इस्तीफे की खबरों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu( ने कहा कि मैं एक योद्धा हूं, झुकूंगा नहीं। हिमाचल में यह सब भाजपा द्वारा बनाया गया नाटक है। इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि पता नहीं यह खबर कहां से आई।

इससे पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) पर आए संकट के बीच बुधवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा (Former Chief Minister of Haryana Bhupinder Singh Hooda) और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Karnataka Deputy Chief Minister Shivakumar) को पार्टी विधायकों से बात करके समाधान निकालने के लिए शिमला भेजा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने हिमाचल के घटनाक्रम पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former President Rahul Gandhi) और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (General Secretary Priyanka Gandhi Vadra) से बात की है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार (Karnataka Deputy Chief Minister Shivakumar) ने भाजपा (BJP) की निंदा की और उसकी रणनीति को लोकतंत्र के लिए ‘चिंताजनक’ करार दिया। शिवकुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ‘कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के अनुसार, मैं हिमाचल प्रदेश पहुंच रहा हूं। इसके अलावा किसी भी अफवाह को मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे और उस जनादेश के साथ रहेंगे जो उन्हें मिला है।