कांग्रेस ने लोकसभा में गौरव गोगोई को बनाया उपनेता, सचेतक-मुख्य सचेतक की इन्हें सौंपी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) को लोकसभा (Lok Sabha) में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया है। वहीं, आठ बार के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश (MP Kodi Kunnil Suresh) को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। सांसद मनिकम टैगोर (MP Manickam Tagore) और डॉ. एमडी जावेद (Dr. MD Javed) को सचेतक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल (K C Venugopal) ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है।

Hon'ble CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji has written to the Hon'ble Lok Sabha Speaker informing him about the appointment of the Deputy Leader, Chief Whip, and two Whips for the Congress Party in the Lok Sabha.

Deputy Leader – Shri @GauravGogoiAsm

Chief Whip – Shri…

— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) July 14, 2024