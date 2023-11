भारतीय गेंदबाजी को देख पाकिस्तानी क्रिकेटर को लगी मिर्ची, बोला- 'गेंदबाजों को ICC और BCCI दे रहा स्पेशल बॉल...'

Controversial statement of former Pakistan cricketer: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से विरोधी टीमों के होश उड़ा रखे हैं। गुरुवार (02 नवंबर) कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब भारत ने श्रीलंका को 55 रन के स्कोर पर ऑल आउट करके 302 रनों से बड़ी जीत हासिल की। दूसरी तरफ सेमीफाइनल से लगभग बाहर हो चुकी पाकिस्तान टीम के गेंदबाजी बिलकुल फीकी नजर आयी है। यही बात पाकिस्तानी पचा नहीं पा रहे हैं और उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हसन रजा (Hasan Raza) ने बेहूदा आरोप लगाया है।

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर (Former Pakistani Cricketer) हसन रजा (Hasan Raza) का कहना है कि भारतीय गेंदबाज़ों को स्पेशल बॉल दी जा रही हैं। भारत के लिए दूसरी पारी में गेंद बदल जाती हैं। रजा के मुताबिक, आईसीसी (ICC) और बीसीसीआई (BCCI) भारतीय गेंदबाज़ों को स्पेशल बॉल दे रहा है, जिससे उन्होंने इतनी शानदार गेंदबाज़ी करने में मदद मिल रही है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ‘एबीएन’ पर एक शो के एंकर ने पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी से सवाल पूछते हुए कहा, “क्या ये संभव है कि भारतीय गेंदबाज़ों को अलग गेंद दी जा रही है? जिस तरह की सीम और स्विंग भारतीय गेंदबाज़ों को मिल रही है, उसे देख ऐसा लगता है कि भारतीय बॉलर्स बॉलिंग विकेट पर गेंदबाज़ी कर रहे हैं। अजीबो-गरीब सीम और स्विंग।’

According to Hasan Raza sahab

“ A special is given to Indian bowlers which does more than usual”.

Do you agree with his statement? pic.twitter.com/HGudJi4TIA

— Ahmer Najeeb Satti (@AhmerNajeeb) November 3, 2023