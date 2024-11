COP19 in Baku : संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज अज़रबैजान में शुरू हुआ

COP19 in Baku : संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज अज़रबैजान में शुरू हुआOP19 in Baku : दुनिया भर से हजारों लोग सोमवार को वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 के लिए अज़रबैजान की राजधानी बाकू(Baku, capital of Azerbaijan) में एकत्रित होंगे। जलवायु परिवर्तन (Climate Change) पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention) ((COP29) के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन सोमवार को अजरबैजान की राजधानी बाकू में शुरू होने वाला है, जिसका उद्देश्य बढ़ती जलवायु चुनौतियों का समाधान करना है। भारत सहित दुनिया भर के नेता 22 नवंबर तक दो सप्ताह तक महत्वपूर्ण वार्ता, गतिशील चर्चा और वैश्विक सहयोग के लिए बाकू में एकत्रित होंगे, जो सभी जलवायु संकट(Climate Crisis) से तत्परता और महत्वाकांक्षा के साथ निपटने पर केंद्रित होंगे।

हालाँकि, चूंकि प्रत्येक वर्ष के शिखर सम्मेलन में अपने स्वयं के वादे, लक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए इन वार्तालापों के पीछे के तर्क को समझना कठिन हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जब तक सभी देश उत्सर्जन में कटौती नहीं करते और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक लचीलापन नहीं बनाते, तब तक कोई भी अर्थव्यवस्था – जिसमें जी20 भी शामिल है – अनियंत्रित वैश्विक तापन से बच नहीं पाएगी और कोई भी घर इसके गंभीर मुद्रास्फीति प्रभावों से बच नहीं पाएगा।

जलवायु परिवर्तन हर देश को प्रभावित करेगा, चाहे संकट में उसका योगदान हो या न हो, इसलिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है जो सीमाओं के पार विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सके।