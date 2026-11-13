Cyclone Alert : हो जाएं सावधान! आ रहा एक और चक्रवाती तूफान, यूपी समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके 14 नवंबर को एक कम दाब के क्षेत्र और 15 नवंबर को डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसके बाद, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और 16 नवंबर की शाम के आसपास मध्य बंगाल के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इस तरह से पिछले कुछ दिनों में आया यह तीसरा चक्रवाती तूफान होगा। इसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश होने वाली है। वहीं, आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा जैसे राज्यों में भारी बारिश होगी। दक्षिण भरत की बात करें तो 13-15 नवंबर और 16-19 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 13-15 नवंबर के बीच केरल, माहे, 13-19 नवंबर के बीच लक्षद्वीप, 14-19 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में बारिश होगी। 15 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 16-19 नवंबर के बीच केरल और माहे में काफी भारी बारिश होने जा रही है। 18-19 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेशन, यनम में भारी बरसात होगी। यूपी में कहां होगी बारिश, क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान? उत्तर प्रदेश में शनिवार को मौसम का असर सभी इलाकों में एक जैसा नहीं रहेगा। IMD के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 14 और 15 नवंबर को हल्की बारिश या छिटपुट बारिश हो सकती है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए इस पूर्वानुमान में शनिवार को किसी बड़े बारिश अलर्ट का जिक्र नहीं है। यानी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर फिलहाल कोई व्यापक चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि, पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश में तापमान में बदलाव और सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ सकता है।

पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी बरसात का अलर्ट

हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में भी होगी भारी बारिश वहीं, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में काफी व्यापक बारिश होगी। 14-15 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 13-15 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट बारिश होगी। 13-14 नवंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, 14-15 नवंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 15 नवंबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी।