Cyclone Asna : अरब सागर में 48 साल बाद बन रहा है दुर्लभ चक्रवात, 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। अरब सागर (Arabian Sea) में 48 साल बाद बन रहा है दुर्लभ चक्रवात की घटना देखने को मिल रही है। गुजरात तट पर गहरे अवसाद के पश्चिम की ओर बढ़ने के बाद अरब सागर (Arabian Sea) में खतरनाक चक्रवात बनने की संभावना है। अरब सागर (Arabian Sea) में पिछले 48 सालों से ऐसा कोई चक्रवात नहीं आया था। आखिरी बार ऐसा चक्रवात अगस्त 1976 में देखा गया था। मौसम विभाग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका समेत 10 अन्य राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Cyclone Asna : अरब सागर का दुर्लभ मौसम घटना

गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में चक्रवात असना (Cyclone Asna) का निर्माण हो रहा है, जो शुक्रवार तक अरब सागर (Arabian Sea) में ओमान के तट की ओर बढ़ने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इस क्षेत्र में गहरा अवसाद चक्रवातीय तूफान में बदल सकता है। पाकिस्तान द्वारा सुझाए गए नाम “असना” के साथ यह चक्रवात अगस्त में अरब सागर में बनने वाला चौथा चक्रवात है। IMD का कहना है कि आखिरी बार ऐसा तूफान 1976 में देखा गया था। उस समय का चक्रवात ओडिशा में विकसित हुआ था और पश्चिम-उत्तरी पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए अरब सागर में कमजोर हो गया था।

Invest #91A could develop into Cyclone #Asna in the coming days 🌀

Forecast models show the system tracking west across the northern Arabian Sea in the direction of Oman. pic.twitter.com/T9ETdteJbq

— Zoom Earth (@zoom_earth) August 29, 2024