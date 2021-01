नई दिल्ली: आज एक्टर सुपर डांसर ऋतिक रोशन का बर्थडे है जिसके चलते सभी उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहें हैं। और उन्हे जन्म दिन की बधाई दे रहें हैं, दरअसल, ऋतिक रोशन की आगामी फिल्म के ऐलान का इंतजार है।

इसी बीच कई दिनों से अफवाहों इन अफवाहों का सिलसिला जारी था कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के संग ऋतिक रोशन की जोड़ी बनने वाली है। लेकिन आज बॉलीवुड के सुपरहीरा ‘कृष’ स्टार ऋतिक रोशन के जन्मिदन के मौके पर यह अफवाहें सच होती नजर आ रही हैं।

हाल ही में जब दीपिका पादुकोण का जन्मदिन था तो ऋतिक रोशन ने काफी स्पेशल अंदाज में दीपिका को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। इसके बाद से ही लोगों को शक था कि ऋतिक रोशन और दीपिका किसी फिल्म पर काम शुरू कर चुके हैं। वहीं अब फिल्म का नाम भी सामने आ चुका है।

Thank You so much HR!❤️

Now for another big celebration coming up in a couple of days…!🍰🍾🥂@iHrithik https://t.co/oD2belXkVi

— Deepika Padukone (@deepikapadukone) January 7, 2021