Derek O’Brien का केंद्र के खिलाफ बड़ा हमला, बोले-मोदी सरकार चाहती है कि विपक्षी सांसद बिधूड़ी-बृजभूषण की तरह करें व्यवहार..’

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने 146 विपक्षी सांसदों को निलंबन पर कहा कि सरकार शायद चाहती हैं कि विपक्षी सदस्य भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी (BJP MP Ramesh Bidhuri) और बृज भूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) की तरह व्यवहार करें। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session)के दौरान दोनों सदनों से 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 13 दिसंबर की सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) द्वारा चर्चा और बयान की मांग को लेकर हंगामा किया था।

Two impeccably well-behaved Members of Parliament continue to grace the Lok Sabha- Ramesh Bidhuri and Brij Bhushan Singh.

Maybe the Modi government wants all of us in Opposition to behave like them to avoid suspension from Parliament🤪

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) January 2, 2024