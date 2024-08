Dune Prophecy First look out: Taboo की फिक्शन टीवी सीरीज Dune Prophecy से फर्स्ट लुक आउट

Dune Prophecy First look out: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस तब्बू ने हाल ही में अजय देवगन (Ajay Devgn) के साथ औरों में कहां दम था में देखा गया था, अब आगामी साइंस फिक्शन टीवी सीरीज ड्यून: प्रोफेसी के लिए तैयार हैं। पिछले महीने, निर्माताओं ने सीरीज का टीज़र ट्रेलर जारी किया था जिसमें तब्बू की झलक दिखाई गई थी और तब से प्रशंसक उनकी झलक को देखकर दीवाने हो गए थे।

अब, ड्यून: प्रोफेसी (Dune Prophecy) से एक्ट्रेस का पहला आधिकारिक लुक सामने आया है और वह इसमें सिस्टर फ्रांसेस्का के रूप में आकर्षक लग रही हैं। ड्यून की प्रीक्वल सीरीज से अपने पहले लुक में, तब्बू को सिस्टर फ्रांसेस्का के रूप में एक तीव्र चेहरे की अभिव्यक्ति देते हुए देखा जा सकता है। वह गर्दन के क्षेत्र पर कढ़ाई के साथ एक काले रंग की पोशाक पहने हुए हैं। अभिनेत्री अपनी काली काजल वाली आँखों को दिखा रही हैं।

दृश्यम स्टार ने अपने बालों को पोनीटेल में बांधे रखने का विकल्प चुना। सीरीज में तब्बू के किरदार को एक मजबूत, बुद्धिमान और आकर्षक महिला के रूप में वर्णित किया गया है जो राजधानी में सत्ता को बाधित करते हुए महल में वापस आएगी।



एक बयान में, तब्बू ने साझा किया कि ड्यून: प्रोफेसी के सेट पर काम करते समय उन्हें “असाधारण” अनुभव हुआ। सीरीज़ में अपनी भूमिका कैसे मिली, इस बारे में बात करते हुए, अभिनेत्री ने कहा, “मैंने बिना पलक झपकाए हाँ कर दिया। एक अभिनेता के लिए यह खुशी की बात है कि उसे ऐसे किरदार के लिए निर्माता द्वारा भरोसा दिया जाता है जो इतना दिलचस्प, पेचीदा, बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली है।” तब्बू ने यह भी व्यक्त किया कि वह अपनी कहानी को OTT प्लेटफ़ॉर्म, JioCinema पर भारतीय और वैश्विक दर्शकों के सामने लाने के लिए उत्साहित हैं।