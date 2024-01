PM Lakshadweep Visits : लक्षद्वीप दौरे पीएम मोदी ने समुद्र में लगाई डुबकी, देखें बीच की दिलचस्प तस्वीरें

लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बीते दिनों तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर थे। उन्होंने एक्स पर जो फोटो शेयर की उसमें दो लाइफगार्ड पीएम मोदी (PM Modi) को स्नॉर्कलिंग करने में मदद कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लक्षद्वीप दौरे की दिलचस्प तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने स्नॉर्कलिंग की कोशिश की। पीएम ने स्नॉर्कलिंग की फोटो शेयर करते हुए कहा कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। मैंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया। यह आनंददायक अनुभव था।

And those early morning walks along the pristine beaches were also moments of pure bliss. pic.twitter.com/soQEIHBRKj

— Narendra Modi (@narendramodi) January 4, 2024